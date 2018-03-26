Под Калининградом провели международную гонку на собачьих упряжках

Мой Калининград. В Калининградской области 24-25 марта состоялась Вторая международная гонка на собачьих упряжках «Янтарная шлейка 2 — Покорение гор 2018».

Местом проведения соревнований стал Ладушкинский лес. В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из Эстонии, Литвы, России и Украины.

Первый день гонки начался с осмотра собак, по итогам которого все четырехлапые участники получили допуск к соревнованиям. Далее провели технический контроль оборудования гонщиков (наличие шлемов, потягов и упряжи, соответствующих нормативам, наличие и исправность тормозной системы картов, скутеров и велосипедов), прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 26 марта 2018 года, в пресс-службе городской администрации.

Пришло время ознакомительных заездов — гонщики проехали по трассе, ознакомились с маршрутом, опасными поворотами, спусками и подъемами. В полдень начался брифинг и проведен инструктаж по карте трассы с обозначением маршрута и его особенностями в соответствии с регламентом.

Ведущий праздника поприветствовал гостей — на тот момент на поляне их собралось полтысячи человек. В обед начались первые заезды упряжек с четырьмя собаками, скутеров с двумя собаками, байкджоринга и каникросса мужского и женского. После небольшого перерыва на перемаркировку трассы с 4.2 км для взрослых на 1,5 км для юниоров стартовали дети 14-17 лет. Завершили гонку старты на 300 метров самых маленьких участников в возрасте от 6 до 13 лет.

Пока организаторы подводили итоги первого дня и подсчитывали результаты, спортсменов и гостей очень вкусно накормили горячими обедами партнеры события из пиццерии «Малеса». Шоу-программу открыли обворожительные девочки из студии танца в красивейших костюмах и шикарными танцами, а один из представителей наших партнеров компании «Пурина» Александр просто потрясающе пел для гостей кавер-версии популярных музыкальных коллективов. В завершении первого дня на сцену вышла рок-группа из Калининграда «Станок».

Второй день гонки начался утром. Заезды гонщиков так же, как и в первый день, прошли под аплодисменты и восторженные крики гостей. К обеду началась развлекательная программа с участием представителя компании «Пурина» Александра, а продолжилась детскими конкурсами, которые организовали Татьяна и Елена. Подведя итоги двух дней, организаторы провели награждение победителей.