Анфиса Резцова: Пенсионеру Тихонову надо сидеть дома и не лезть в дела СБР

Александр Тихонов : Мы опустили биатлон ниже плинтуса

«Я с ним в корне не согласна. Мы все сваливаем на Прохорова, но после него четыре года работал Александр Кравцов , который обещал исправить прохоровские ошибки. Рядом с ним в связке постоянно работал Тихонов, на ухо шептал однозначно. Слушать то, что он сейчас высказывает, — это себя не уважать.

Что за четыре года они с Кравцовым изменили? Прежде всего надо Александру Ивановичу угомониться, сидеть пенсионеру дома, никуда не лезть. Компетентные и грамотные люди разберутся без его подсказок», — приводит слова Резцовой НСН.