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Анфиса Резцова: Пенсионеру Тихонову надо сидеть дома и не лезть в дела СБР
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Анфиса Резцова: Пенсионеру Тихонову надо сидеть дома и не лезть в дела СБР 

Советский спорт 1 час назад
Александр Тихонов: Мы опустили биатлон ниже плинтуса
«Я с ним в корне не согласна. Мы все сваливаем на Прохорова, но после него четыре года работал Александр Кравцов, который обещал исправить прохоровские ошибки. Рядом с ним в связке постоянно работал Тихонов, на ухо шептал однозначно. Слушать то, что он сейчас высказывает, — это себя не уважать.
Что за четыре года они с Кравцовым изменили? Прежде всего надо Александру Ивановичу угомониться, сидеть пенсионеру дома, никуда не лезть. Компетентные и грамотные люди разберутся без его подсказок», — приводит слова Резцовой НСН.
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Олег Васильев: Я бы не оценивал три квоты у мужчин на следующем ЧМ как нечто суперпозитивное Себастьян Дриусси: «Локомотив», ЦСКА и «Зенит» - самые сильные клубы России «Химки» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
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