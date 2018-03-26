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Валерий Гладилин: «Бразильцы были прототипом Уругвая, а Франция — как Египет»
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Валерий Гладилин: «Бразильцы были прототипом Уругвая, а Франция — как Египет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин в интервью «СЭ» отметил, что ключ к успеху во встрече с Францией для нашей национальной команды кроется в дисциплине и самоотдаче. Товарищеский матч с трехцветными состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
— В матче с российской сборной французы будут проверять свой основной состав. Как и Черчесов, которому уже нужно определять стартовый состав на чемпионат мира. Времени уже не остается, — полагает Гладилин. — Если бразильцы были для нас прототипом уругвайцы, то французы — египтян. Конечно, результат в спаррингах сейчас не самое важное. Более весомо, чтобы наши ребята почувствовали, на каком уровне находятся лучшие сборные. Они все делают быстрее, что признавали и российские футболисты. Здесь должна включаться самоотдача, командная дисциплина, большая работоспособность.
— Именно в этом ключ к успеху в игре с французами?
— Да. Я вообще с оптимизмом смотрю на эту встречу. Во многом из-за того, что первый тайм с Бразилией мне понравился. Мы справлялись. Но надо понимать, что проблемы в обороне были, есть и будут. Просто исполнительское мастерство наших защитников на низком уровне. Отбор и подстраховка — слабые стороны. Мы можем защищаться только количеством. Бороться один в один против техничных людей из ведущих сборных нам сложно.
— Что нужно менять в матче с Францией после поражения 0:3 от Бразилии?
— Ничего не надо. Тот состав, который вышел в первом тайме матча с Бразилией и является оптимальным. При выборе кандидатов в оборону необходимо посмотреть, кто находится в лучших кондициях. Тут можно менять любого, потому что все примерно одного уровня. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Россия — Франция
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