Кожевников: «Металлургу» нужна молодёжь, без свежей крови тяжеловато

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников определил причины неудачного выступления магнитогорского «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ. Команда проиграла в четвертьфинале Кубка Гагарина «Ак Барсу» со счётом 1-4.

«В «Металлурге» должно быть омоложение команды. От них ушёл Зарипов, с которым Мозякин забивал по 50 шайб. Много случилось накладок, надо было перестраивать первое звено, а такого мастера, как Зарипов, не нашли. «Магнитка» неплохо играла, но на Кошечкина выпала большая нагрузка, а Самсонов оказался не готов. «Металлург» бился, старался, но не получилось. Надо вводить молодёжь. Без свежей крови тяжеловато. Самсонов не справился, но он хочет быть первым в какой-нибудь команде, это его дело.