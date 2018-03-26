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Кожевников: «Металлургу» нужна молодёжь, без свежей крови тяжеловато
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Кожевников: «Металлургу» нужна молодёжь, без свежей крови тяжеловато 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников определил причины неудачного выступления магнитогорского «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ. Команда проиграла в четвертьфинале Кубка Гагарина «Ак Барсу» со счётом 1-4.
«В «Металлурге» должно быть омоложение команды. От них ушёл Зарипов, с которым Мозякин забивал по 50 шайб. Много случилось накладок, надо было перестраивать первое звено, а такого мастера, как Зарипов, не нашли. «Магнитка» неплохо играла, но на Кошечкина выпала большая нагрузка, а Самсонов оказался не готов. «Металлург» бился, старался, но не получилось. Надо вводить молодёжь. Без свежей крови тяжеловато. Самсонов не справился, но он хочет быть первым в какой-нибудь команде, это его дело.
У Береглазова вышел не очень хороший сезон. В «Рейнджерс» он потерял форму и не так смотрелся, как в прошлом году. Вообще, у неудачного выступления «Металлурга» много причин, думаю, руководство разберётся. Считаю, что надо вводить свежую кровь», сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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