Об истории футбола в преддверии мундиаля: в библиотеке на 1-й Хуторской прошла тематическая встреча с читателями

В детской библиотеке № 40 на 1-й Хуторской улице состоялась тематическая встреча, посвященная чемпионату мира по футболу. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.

— Чемпионат мира — это уникальное событие не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения культуры. В рамках встречи, которую мы назвали «Оле, оле, оле! Россия — вперед!», ребята увидели презентацию и узнали много интересного об истории футбола. На мастер-классе мы изготовили игру «Меткий стрелок». Также читатели приняли активное участие в подвижных играх с мячом, — поделилась Тимчишина.

Напомним, детская библиотека № 40 расположена по адресу ул. 1-я Хуторская, д. 2, корп. 2. (мю)