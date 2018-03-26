Дриусси готов выступать за сборную Италии

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, за какую национальную команду хотел бы играть. Он также отметил, что мог бы согласиться защищать цвета сборной Италии.

— Вы — один из главных талантов «Зенита», но до сих пор не вызывались в сборную.

— Обидно, конечно, но я все понимаю. Чтобы вызываться в сборную Аргентины, нужно играть как минимум не хуже, чем я это делал в «Ривер Плейт». Сейчас я не всегда попадаю в сторовый состав. Забиваю не так много, как мне бы хотелось. Да и конкуренция в атаке у сборной Аргентины просто космическая. С другой стороны, я еще молод, мне только 22 года. Сейчас для меня приоритет — успешная игра за «Зенит». А если здесь все будет нормально, то вызов в сборную от меня никуда не денется. На сегодняшний день я и сам прекрасно понимаю, что пока недостаточно хорош для сборной Аргентины.

— Ходят слухи, что вы можете выступать за сборную Италии.

— Да, итальянский паспорт у меня есть. Так что все бюрократические детали решены. Но повторюсь, я пока не играю на том уровне, чтобы меня вызывали в сборную. Это касается и Италии, и Аргентины. Так что пока я не думаю об этом. Нужно работать, а дальше — посмотрим.

— Но за какую сборную вы хотели бы играть — за Аргентину или Италию?

— Конечно, как аргентинец, я хотел бы играть за свою страну. Наверное, это мечта каждого аргентинского футболиста. Но если поступит приглашение из сборной Италии, рассмотрю его со всей серьезностью.