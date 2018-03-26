Олег Васильев: Я бы не оценивал три квоты у мужчин на следующем ЧМ как нечто суперпозитивное 

— Не понимаю, почему мы уделяем столько внимания этим квотам. Оценивать надо не их количество, а тех, кто способен бороться за медали. Например, раньше у нас в парном катании были по три пары, которые боролись за медали, и полное представительство было очень нужно. А если мы говорим о дисциплинах, в которых условно боремся за места с третьего по двадцатое, то зачем нужны эти три квоты? Ну да, хорошо, что они есть.
Российские фигуристки сохранили максимальную квоту в одиночном катании на ЧМ-2019
Не знаю, каким будет расклад сил в следующем сезоне, что произойдет с нашими мальчиками и соперниками. Возможно, ситуация изменится. Три квоты разве что сделают их розыгрыш менее нервным. Хотя я считаю, чем меньше путевок, тем более серьезной будет борьба и выше результат. В общем, я бы не оценивал три квоты у мужчин на следующем чемпионат мира как нечто суперпозитивное. Это непростой вопрос, — приводит слова Васильева RT.
Ранее стало известно, что фигуристы Михаил Коляда и Дмитрий Алиев обеспечили России три квоты для участия в чемпионате мира 2019 года.