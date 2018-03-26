Олег Васильев: Я бы не оценивал три квоты у мужчин на следующем ЧМ как нечто суперпозитивное

— Не понимаю, почему мы уделяем столько внимания этим квотам. Оценивать надо не их количество, а тех, кто способен бороться за медали. Например, раньше у нас в парном катании были по три пары, которые боролись за медали, и полное представительство было очень нужно. А если мы говорим о дисциплинах, в которых условно боремся за места с третьего по двадцатое, то зачем нужны эти три квоты? Ну да, хорошо, что они есть.

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