Ещё
Олег Васильев: Я бы не оценивал три квоты у мужчин на следующем ЧМ как нечто суперпозитивное
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Васильев: Я бы не оценивал три квоты у мужчин на следующем ЧМ как нечто суперпозитивное 

Советский спорт 1 час назад
— Не понимаю, почему мы уделяем столько внимания этим квотам. Оценивать надо не их количество, а тех, кто способен бороться за медали. Например, раньше у нас в парном катании были по три пары, которые боролись за медали, и полное представительство было очень нужно. А если мы говорим о дисциплинах, в которых условно боремся за места с третьего по двадцатое, то зачем нужны эти три квоты? Ну да, хорошо, что они есть.
Российские фигуристки сохранили максимальную квоту в одиночном катании на ЧМ-2019
Не знаю, каким будет расклад сил в следующем сезоне, что произойдет с нашими мальчиками и соперниками. Возможно, ситуация изменится. Три квоты разве что сделают их розыгрыш менее нервным. Хотя я считаю, чем меньше путевок, тем более серьезной будет борьба и выше результат. В общем, я бы не оценивал три квоты у мужчин на следующем чемпионат мира как нечто суперпозитивное. Это непростой вопрос, — приводит слова Васильева RT.
Ранее стало известно, что фигуристы Михаил Коляда и Дмитрий Алиев обеспечили России три квоты для участия в чемпионате мира 2019 года.
Советский спорт: последние новости
«Химки» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск) Красноярский край принял участие в проекте «1000 юных футболистов» РФПЛ: «Амкар» должен играть на своем резервном стадионе в Уфе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти футболиста после удара мячом4
Шипулина заподозрили в использовании допинга65
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ40
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас44
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение