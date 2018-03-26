Министр спорта Татарстана: «Поле на „Центральном“ в Казани хорошее, никаких проблем не будет»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что аномальные холода не позволили подготовить поле на «Казань Арене» к двум ближайшим домашним матчам «Рубина». Сегодня стало известно, что игры 25-го и 27-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» и «Рубин» — «Ростов» пройдут на стадионе «Центральный».

— Аномальные холода не позволили нам подготовить поле, а в приоритете, конечно, матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в России, — приводит Tatar Inform слова Леонова. — Именно поэтому принято решение о проведении двух матчей "Рубина" на стадионе «Центральный» — он как раз заявлен нашим клубом в качестве резервного. Сейчас погода нормализовалась, поэтому уже есть положительная динамика по росту травы на «Казань Арене». В мае «Рубин» вернется на этот стадион — матч против «Уфы», который станет тестовой игрой перед чемпионатом мира, мы проведем именно там.

Поле на стадионе хорошее, никаких проблем не будет. С качеством газона ознакомились специалисты и дали положительную оценку.

"Рубин" подтвердил перенос матчей с «Ахматом» и «Ростовом» на «Центральный»