Ещё
Министр спорта Татарстана: «Поле на „Центральном“ в Казани хорошее, никаких проблем не будет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Министр спорта Татарстана: «Поле на „Центральном“ в Казани хорошее, никаких проблем не будет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что аномальные холода не позволили подготовить поле на «Казань Арене» к двум ближайшим домашним матчам «Рубина». Сегодня стало известно, что игры 25-го и 27-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» и «Рубин» — «Ростов» пройдут на стадионе «Центральный».
— Аномальные холода не позволили нам подготовить поле, а в приоритете, конечно, матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в России, — приводит Tatar Inform слова Леонова. — Именно поэтому принято решение о проведении двух матчей "Рубина" на стадионе «Центральный» — он как раз заявлен нашим клубом в качестве резервного. Сейчас погода нормализовалась, поэтому уже есть положительная динамика по росту травы на «Казань Арене». В мае «Рубин» вернется на этот стадион — матч против «Уфы», который станет тестовой игрой перед чемпионатом мира, мы проведем именно там.
Поле на стадионе хорошее, никаких проблем не будет. С качеством газона ознакомились специалисты и дали положительную оценку.
"Рубин" подтвердил перенос матчей с «Ахматом» и «Ростовом» на «Центральный»
Спорт-Экспресс: последние новости
Врач "Спартака": "У Джикии все нормально, никаких осложнений нет, план реабилитации выполняется" Сборная Франции прибыла в Санкт-Петербург Роберт Кубица: "У Сироткина было сложная задача"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти футболиста после удара мячом4
Шипулина заподозрили в использовании допинга65
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ40
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас44
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение