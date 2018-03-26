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Норвегия высылает российского дипломата
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Норвегия высылает российского дипломата
Национальная Служба Новостей
1 час назад
Фото:
Национальная Служба Новостей
Комментарии
Норвегия вышлет одного российского дипломата, сообщает
ТАСС
со ссылкой на заявление
Министерства иностранных дел
страны. Это решение принято в рамках единовременной «кампании дела Скрипалей».
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