Stewie2k заменит TACO в SK Gaming

Источники doubletap.com сообщают, что новым игроком SK Gaming станет победитель ELEAGUE Major 2018 Джейк Stewie2k Йип. По информации издания, Йип уже тренировался с новым составом 24-25 марта. Журналист flickshot.fr Гийом neL Канело подтвердил слухи.

Can confirm, I just waited orgs to talk (should happen today) before reporting it.Other rumors around about tarik are not true btw, it's just about Stewie like DeKay says. https://t.co/fRE2P67s7Q— neL (@neLendirekt) March 26, 2018

Подтверждаю. Я дожидался, пока стороны поговорят (должно случиться сегодня), прежде чем сообщать об этом. Слухи про tarik — неправда, речь идет только о Stewie, как и утверждает DeKay

SK Gaming рассталась с Эпитасио TACO де Мело после неудачного выступления команды на WESG 2017 CS:GO. Основным кандидатом на его место считался Александр s1mple Костылев, однако игрок отказался от перехода. 25 марта TACO сообщил, что состав уже нашел пятого участника.