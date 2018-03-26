Бекхэм: «В 12 мне сказали, что я никогда не буду играть за Англию»

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм рассказал, как в детстве тренеры поставили крест на его карьере.

"В 12 лет тренер юношеской сборной Англии сказал мне, что я никогда не буду играть за страну. Я пытался поступить в академию, а они сказали, что я слишком малый, недостаточно сильный.

Прошло 30 лет, я провел 115 матчей за Англию, был капитаном, участвовал в трех чемпионатах мира и провел довольно хорошую карьеру", — цитирует Бекхэма Goal.com.

Напомним, Бекхэм завершил карьеру в 2013 году, последним его клубом был «ПСЖ».