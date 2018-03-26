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Экс-футболист сборной Франции призвал не связывать футбол с политикой
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Экс-футболист сборной Франции призвал не связывать футбол с политикой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист сборной Франции Вильям Галлас рассказал о том, что не стоит связывать футбол с политикой. Его слова приводит ТАСС.
"Футбол и политика — это две разные вещи, если у каких-то других федераций или стран есть проблемы в отношениях с Россией, нужно их решать иначе, а не посредством бойкотов. А если все будет продолжаться в таком же духе, это открывает возможность для разных необдуманных действий", — заявил эксперт.
Галлас также отметил, что футбол объединяет людей во время чемпионата мира.
"Не стоит забывать, что футбол — это спорт номер один в мире, он позволяет в течение месяца на чемпионате мира объединить людей всей планеты. Я сам работаю на СМИ, могу сказать, что во Франции нет никаких проблем по отношению к России", — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная Франции по футболу сыграет с Россией в траурных повязках.
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