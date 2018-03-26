Вильям Галлас: «Опыт Марселя поможет России»

Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас в интервью «СЭ» призвал приезжать в Россию на чемпионат мира-2018 поддерживать свои сборные и получать удовольствие от футбола. Галлас также добавил, что опыт Марселя поможет российским городам.

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— Во время Евро-2016 чему уделяла внимание Франция в вопросе организации?

— В первую очередь, мы делали упор на безопасность. Это самая важная вещь. Каждый болельщик должен быть уверен, что он находится в безопасности. Я знаю, что и в России на этом заостряется внимание.

— Уверены, что марсельская драка между российскими и английскими фанатами не повторится?

— Существуют вещи, которые невозможно контролировать. Но опыт Марселя поможет русским. Никто не хочет видеть подобное. Болельщики должны понимать, что едут поддерживать свою команду, а не драться. В чем смысл этого? Я не понимаю. Приезжайте поддерживать свои сборные и получайте удовольствие от футбола. (Гоша ЧЕРНОВ)

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