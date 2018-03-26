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Вильям Галлас: «Понимаю Березуцких»
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Вильям Галлас: «Понимаю Березуцких» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас в интервью «СЭ» отметил, что лимит на легионеров в чемпионате России должен помочь сборной. Галлас также добавил, что понимает решение братьев Березуцких завершить выступления в национальной команде.
Березуцкие и Черчесов: что здесь не так  — У России есть проблема с центром обороны. Два лучших защитника, братья Березуцкие, отказались играть за сборную, потому что в июне им будет 36 лет. Вы понимаете их решение?
— Я могу их понять. И вы должны принять их решение, а не обвинять. Потому что на большом турнире каждому нужно быть в форме, ведь ты должен играть через 4-5 дней. В таких условиях тяжело восстанавливаться, особенно в 36 лет. Это серьезный возраст даже для центральных защитников, ведь им приходится противостоять молодым, быстрым нападающим. А юным игрокам требуется меньше времени на восстановление даже во время игр — от рывка к рывку, от действия к действию.
— В российской премьер-лиге существует лимит на легионеров. Это может помочь сборной?
— Да. Как минимум пятеро игроков — русские, и им точно предоставляется возможность играть. Если у вас будет слишком много иностранцев, то русским придется сложно. (Гоша ЧЕРНОВ)
Полностью интервью Галласа
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