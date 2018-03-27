«Что с носом?» Поклонники не узнали Евгения Плющенко после фотошопа

Некоторое время назад супруга фигуриста, продюсер Яна Рудковская , опубликовала в Instagram обложку журнала L'Officiel, на которой Евгений Плющенко якобы набивает ей татуировку. Разглядывая яркую фотографию, поклонники фигуриста недосчитались одной из визитных карточек спортсмена — его выдающегося носа. Сравни сама:

Теперь фолловеры Рудковской оставляют у нее на странице комментарии с критикой излишнего фотошопа — вежливые и не очень. «Да уж, нос Плющенко уменьшили, да и в целом он здесь выглядит плохо», «Что с носом?», «Где нос?», «Зачем фотошопили?» — высказываются подписчики. А как ты думаешь, «уменьшенный» нос Плющенко — результат фотокоррекции или необычного ракурса?

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Фото:Instagram,