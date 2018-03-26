Уменьшение носа Плющенко возмутило поклонников

Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram обложку журнала L'Officiel Russia. На ней звезда и ее муж Евгений Плющенко выглядят мягко говоря неестественно.

На фотографии ее знаменитый супруг будто бы сосредоточенно набивает на плече и груди Яны татуировку. Девушка выглядит отстраненной и задумчивой. По словам Рудковской, снимок для обложки был сделан одним из именитых фотографов мира.

"Спасибо Эллен фон Унверт за потрясающую фотосессию. Сниматься у фотографа, который входит в топ-10 лучших фотографов мира, — большая честь для нас с Женей", — подписала Яна под фото.

Поклонники звездной четы остались недовольны публикацией. Многие отметили, что специалисты, работающие над снимком, слишком сильно отретушировали его. «Зачем фотошопили? В жизни симпатичнее. Яна намного старше выглядит на обложке»; «Замысел хорош, но с фотошопом перебор»; «Отфотошоплены до маразма», «Я бы этому фотографу руки побила за неудачный фотошоп ее лица», — возмутились подписчики.

Особенно взбесил фанатов уменьшенный в графическом редакторе нос фигуриста. «Да уж, нос Плющенко уменьшили, да и в целом он здесь выглядит, простите, придурковато»; «А что с носом?», «А где нос?», — недоумевали фолловеры.

Звездная семья фигуриста Евгения Плющенко недавно вернулась из отпуска, который проходил на Мальдивах. При этом трудоголики Женя и Яна умудрились не только отдохнуть, но и поработать. Прославленный спортсмен Евгений Плющенко открыл на курорте первый ледовый каток. По словам Яны Рудковской, это был «экзотический опыт».