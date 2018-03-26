Ротань: «Всегда приеду в сборную Украины, если буду соответствовать уровню»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Руслан Ротань поделился впечатлениями после возвращения в национальную команду.

«Я всегда относился к себе очень критично. Сборная страны для меня — это огромная мотивация и работа, в первую очередь, над собой. Всегда хочется прибавлять в тех компонентах, в которых я не очень силен, делать какой-то анализ работы и результатов. Поэтому сборная для меня — это действительно команда номер один. Так, уверен, у каждого уважающего себя футболиста из любой страны мира. Я готов оставаться игроком сборной столько, сколько буду соответствовать ее уровню. Только тренерский штаб может оценивать труд футболиста и принимать решение о его приглашении в команду.

Я сразу сказал, что всегда приеду в сборную, если буду готов и буду соответствовать уровню игрока сборной.

Сейчас я уверен, что наша сборная находится на правильном пути. У команды есть свой четкий игровой рисунок, футболисты получают удовольствие от игр за сборную, поэтому результат к нам обязательно придет», — цитирует Ротаня.

36-летний хавбек был вызван в национальную команду на товарищеский матч против Саудовской Аравии (1:1) спустя три месяца после последнего приглашения.