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Тест: Насколько вы авантюрист?
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Тест: Насколько вы авантюрист? 

Ридус 33 минуты назад
Приключения, неожиданности, риск и экспромт — обязательный набор любого авантюриста по жизни. Для таких людей жизнь без адреналина не имеет смысла. А есть те, для которых самый рискованный поступок — это заказать еду в новом ресторане. А что касается вас? Можете представить себя в поезде, мчащемся в неизвестном направлении? Пройдите наш тест, чтобы узнать, насколько вы авантюрист.
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