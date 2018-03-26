Вильям Галлас: «Франция победит Россию со счетом 2:1»

— Во вторник Франция сыграет с Россией. Ваш прогноз?

— Надеюсь, что Франция победит. На бумаге мы сильнее, но мы и сильнее Колумбии, однако проиграли ей в пятницу (со счетом 2:3. — Прим. «СЭ»). А знаете причину? Желание! Только желание имеет значение. Знаете, почему Криштиану Роналду настолько хорош? Потому что у него есть желание быть лучшим!

— Так каков ваш прогноз?

— Думаю, Франция победит 2:1. Один из голов забьет Погба. И еще Мбаппе, если выйдет в стартовом составе.

— Кого из российских футболистов знаете?

— Знаю Жиркова, я играл против него. Знаю вашего капитана, голкипера. Как его фамилия?

— Акинфеев.

— Точно, я играл против него. Еще я играл вместе с Аршавиным, Павлюченко, Смертиным. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, что матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта, и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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