Вильям Галлас: «Франция победит Россию со счетом 2:1» 

Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас в интервью «СЭ» отметил, что России в товарищеском матче забьет полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Галлас также предположил, что «трехцветные» одержат победу со счетом 2:1.
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— Во вторник Франция сыграет с Россией. Ваш прогноз?
— Надеюсь, что Франция победит. На бумаге мы сильнее, но мы и сильнее Колумбии, однако проиграли ей в пятницу (со счетом 2:3. — Прим. «СЭ»). А знаете причину? Желание! Только желание имеет значение. Знаете, почему Криштиану Роналду настолько хорош? Потому что у него есть желание быть лучшим!
— Так каков ваш прогноз?
— Думаю, Франция победит 2:1. Один из голов забьет Погба. И еще Мбаппе, если выйдет в стартовом составе.
— Кого из российских футболистов знаете?
— Знаю Жиркова, я играл против него. Знаю вашего капитана, голкипера. Как его фамилия?
— Акинфеев.
— Точно, я играл против него. Еще я играл вместе с Аршавиным, Павлюченко, Смертиным. (Гоша ЧЕРНОВ)
Напомним, что матч Россия — Франция состоится завтра, 27 марта, и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Полностью интервью Галласа