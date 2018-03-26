Венгер встал на защиту Эмери

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о будущем тренера ПСЖ Унаи Эмери.

"Я всегда был близок к ПСЖ и всегда поддерживал этот клуб. Думаю, им нужна стабильность. Пресса уже успела уволить Эмери, но принимать решение будет клуб. Лично мне кажется, что Эмери — очень компетентный тренер, а ПСЖ нужна стабильность, чтобы двигаться вперед. Поэтому не считаю, что ему пора уходить. Однако люди любят принимать поспешные решения" — приводит слова Венгера Lefigaro.