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ЦСКА продал все стандартные билеты на матч 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала»
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ЦСКА продал все стандартные билеты на матч 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 26 марта. Московский ЦСКА продал все билеты стандартной категории на ответную встречу 1/4 финала футбольной Лиги Европы с английским «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
На данный момент в продаже остались только билеты VIP-категорий. Благодаря квоте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в резерве находятся еще около тысячи билетов, которые будут реализованы после согласования с УЕФА. Дата и время поступления этих билетов в продажу появятся позднее.
Вместимость «ВЭБ-Арены» составляет 30 тысяч зрителей.
Первый четвертьфинальный матч между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный — 12 апреля в Москве.
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