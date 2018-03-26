Майоров: «Я предвзятости со стороны судей в отношении СКА не заметил. Были спорные моменты»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров порассуждал об «армейском» дерби в финале Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. Серия СКА-ЦСКА начнется 29 марта. Также Майоров высказался и о судействе.

«Не сказал бы, что ЦСКА прямо уж забуксовал во втором раунде. Финский клуб — далеко не подарок! Можно говорить об однообразии тактических вариантов со стороны ЦСКА. Игра москвичей читаема! Их единственно по-настоящему сильный элемент, который всегда ставит соперника в тупик — это огромный объем работы, связанный с разрушением атаки соперника в самом ее зародыше. Хотя состав у ЦСКА грозный. И я не уверен, что армейцам Санкт-Петербурга удастся запросто сломить сопротивление москвичей.

Оба тренера неплохо друг друга знают. Но одно дело — вместе работать в сборной, обсуждая ее тактику против конкретного соперника. И совсем другое — оказаться по разные стороны баррикад. Сейчас надо говорить не о том, как Знарок и Никитин друг друга изучили. Есть ли у Знарка преимущество в опыте борьбы за Кубок? Думаю, что и Никитин уже достаточно поработал тренером на самых разных уровнях, чтобы не уступать своему оппоненту в этом плане.

Не думаю, что судьи намеренно кому-то помогали. Ну что хочет «Северсталь» ? Мастерства у питерцев больше. Следовательно, СКА постоянно играет с преимуществом. А когда соперник тебя превосходит в классе, другая команда неизбежно начинает фолить. Что касается «Локомотива», ярославцы и так всегда действуют довольно агрессивно. А с приходом Дмитрия Квартальнова еще более ужесточили свой стиль. Но если уж ты делаешь ставку на жесткость, удаления просто неизбежны. Я какой-то предвзятости со стороны судей в отношении СКА не заметил! Тем более, не думаю, что она появится в финале конференции. Да, были спорные моменты. То неверный гол засчитали, то, наоборот, отменили шайбу в ворота СКА. Но тут уже вообще не арбитры на льду решение принимают, а видео-судьи в Москве», — сказал Майоров.

Его слова приводит