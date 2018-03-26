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Димитрис Итудис — о трагедии в Кемерове: «Надеюсь, подобное больше не повторится»
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Димитрис Итудис — о трагедии в Кемерове: «Надеюсь, подобное больше не повторится» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Енисеем» (108:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил, что армейцы доминировали на площадке по ходу всей игры. Также специалист выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове.
— Поздравляю команду с победой. Мы играли сегодня серьезно — впрочем, как всегда. Мы старались использовать широкую ротацию, разделить игровое время. Больше всех — 21:42 — у нас сегодня провел на паркете Виталий. При всем уважении к «Енисею», мы доминировали на протяжении всего матча.
Хочу также сказать несколько слов об ужасной трагедии, случившейся вчера. Мы, наши дети, каждый день посещаем такие современные торговые центры — а тот, в котором случился пожар, если не ошибаюсь, открыт в 2013-м. У нас есть надежда на то, что люди, открывающие эти центры, действуют по всем нормам безопасности, мы доверяем им. Надеюсь, подобное больше не повторится. Мои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших.
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