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Мата: «Было честью делить раздевалку в „Манчестер Юнайтед“ вместе с Ибрагимовичем»
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Мата: «Было честью делить раздевалку в „Манчестер Юнайтед“ вместе с Ибрагимовичем» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в своем официальном блоге на сайте клуба поделился ожиданиями от оставшейся части сезона. Также испанец прокомментировал уход из команды Златана Ибрагимовича. Швед продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Взглянув на календарь, я вижу, что впереди осталось 9 матчей, я надеюсь, что 10. Это будет означать, что мы вышли в финал Кубка Англии, который состоится на «Уэмбли» 19 мая. Наша цель — провести 10 игр.
На прошлой неделе мы попрощались с Ибрагимовичем. Было честью делить раздевалку с одним из лучших нападающих последних 15 лет. Особенный футболист и человек, как на поле, так и вне его. Удачи в MLS. Златан, я уверен, ты будешь продолжать забивать голы и долгое время наслаждаться футболом», — сказал Мата.
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