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WOW DONE AWARDS 2018 объявил результаты
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WOW DONE AWARDS 2018 объявил результаты 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Четвертый международный фестиваль маркетинговых и digital коммуникаций WOW DONE AWARDS 2018 анонсировал результаты. Гран-При фестиваля получил проект Born for Hugs, созданный агентством ISD Group.
На фестивале оценивались три конкурса: Marketing & Digital Communication Disciplines, Industrial Categories и National Marketing Services Contest. Судьями выступили три команды, в состав которых вошло 25 специалистов из 10 стран мира.
Уникальностью фестиваля WOW DONE AWARDS есть конкретная «материализация» участия абсолютно для всех участников, а не только для финалистов и победителей. Каждая работа, которая подавалась в конкурсную программу, получила средневзвешенный балл, который учитывал все оценки членов жюри определенного конкурса. Такая система дает понять тем, кто, к сожалению, не дошел до финала, как много им не хватило до победы и сделать выводы насчет уровня поданной работы.
С результатами WOW DONE AWARDS 2018 можно ознакомиться на сайте фестиваля. Находите себя на сайте, ведь результаты получил каждый участник.
Оргкомитет поздравляет всех победителей и участников WOW DONE AWARDS 2018 и с нетерпением ждет встречи на 19-ом КМФР.
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