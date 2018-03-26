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Галлас дал совет Черчесову помириться с теми, кого он не вызывает в сборную
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Галлас дал совет Черчесову помириться с теми, кого он не вызывает в сборную 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас в интервью «СЭ» отметил, что футболисты и тренеры должны оставить все личные разногласия вне команды. Галлас также добавил, что в сборных должны играть только лучшие.
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Дидье Дешам уже три года не вызывает Бензема не по спортивным причинам. Справедливо?
— Это распространенная тема во Франции. Мы должны знать все детали конфликта, чтобы ответить на ваш вопрос. Иногда нам просто нужно принять выбор тренера.
— В сборной России сложилась подобная ситуация. Тренер не вызывает одного футболиста уже два года по личным причинам, хотя этот игрок — один из лучших в своем амплуа. Как вы считаете, нужно ли им помириться ради выгоды сборной?
— По-хорошему, да. Футболисты и тренеры должны оставить все личные причины вне сборной. В национальной команде должны играть только лучшие, это следует из названия — в ней собраны сильнейшие футболисты нации. Бывают игроки с большим эго, и многие тренеры отказываются работать с такими. Но это неправильно. Такой футболист должен быть в сборной, потому что он лучший. (Гоша ЧЕРНОВ)
Полностью интервью Галласа
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