Вильям Галлас: «Венгер уйдет из „Арсенала“, если выиграет Лигу Европы»

Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас в интервью «СЭ» отметил, что Арсен Венгер — профессор футбола. Галлас также добавил, что специалист уйдет из лондонской команды, если выиграет Лигу Европы.

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— На следующей неделе «Арсенал» встретится с ЦСКА в Лиге Европы. Помните знаменитый матч 2006 года, который завершился нулевой ничьей?

— О, конечно! Особенно мне запомнился нападающий, бразилец.

— Точно. Я играл против него и… (вздыхает). В одном из эпизодов он боролся со мной, сделал одно движение в сторону и вышел один на один с Леманном. Я не понимал, как он сделал это движение! Потом этот момент попал в YouTube, и я просто превратился в посмешище. Все смеялись надо мной, потешались, моя голосовая почта была забита от этих смешков!

— Но он же не забил!

— Я не понимаю, как он не забил. В том моменте он выбежал один на один из-за моей ошибки, и я молился: «Пожалуйста, промажь!» Если бы он попал, это был бы лучший гол в истории. Помните знаменитый гол Бергкампа, когда он развернулся в одну сторону, а мяч ушел в другую? Вагнер сделал то же самое, но не забил. Поэтому я помню ту игру не из-за Акинфеева, а из-за Лава. Но сейчас все будет по-другому. «Арсенал» сейчас не так силен, как раньше.

— Не пора ли Венгеру уходить?

— Он в тяжелой ситуации. Венгер очень любит футбол, и перед отставкой он должен выиграть что-нибудь. Может, если «Арсенал» возьмет Лигу Европы, то Арсен уйдет на победной ноте. Но я не согласен с теми болельщиками, которые его оскорбляют. Венгер — это профессор футбола. Он совершил революцию в английском футболе, переломил его психологию. Когда Венгер пришел, все в премьер-лиге играли длинными передачам, а «Арсенал» стал исповедать техничный футбол. И только после этого команды стали меняться. Поэтому Венгер — профессор футбола. (Гоша ЧЕРНОВ)

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