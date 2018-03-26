Норвегия обыграла Албанию в товарищеском матче 

Единственный мяч забил Сигурд Ростед.
Товарищеский матч
Албания — Норвегия — 0:1 (0:0)
Гол: Ростед, 70 (0:1).
Албания: Стракоша, Маврай, Айети, Хюсай (Лика, 65), Алийи, Роши (Балай, 46), Джака, Кака (Баре, 45+1), Грезда, Рамадани, Садику (Лила, 65).
Норвегия: Нюланн, Свенссон (Эльабделлауи, 46), Айер, Мелинг, Нордтвейт (Ростед, 63), Хенриксен, Йохансен (Сельнес, 78), М. Эль-Юнусси, Эдегор (Фоссум, 74), Т. Эль-Юнусси, Йонсен.
Предупреждения: Йохансен, 75. Маврай, 83.
26 марта. Эльбасан. Стадион «Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)».