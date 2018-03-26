Тите: «Поражение от Германии 1:7 до сих преследует Бразилию словно призрак»

Главный тренер сборной Бразилии Тите в преддверии товарищеского матча против Германии отметил, что все люди еще говорят о разгроме от немцев в полуфинале чемпионата мира-2014 (1:7). Специалист также добавил, что то поражение преследует бразильцев.

— Для сборной Бразилии 1:7 от Германии стало психологической травмой, — цитирует Kicker Тите. — Тот разгром до сих преследует нас словно призрак. Все люди все еще говорят об этом поражении.

Я смотрел ту игру дома в Сан-Паулу с женой, и после того, как немцы забили третий гол, она начала плакать. Это был великий момент триумфа для Германии, каждый их удар летел точно в цель. Такое случается разве что в видеоигре. Наша рана все еще открыта, и предстоящий матч в Берлине является частью процесса ее заживления.

Напомним, что матч Германия — Бразилия пройдет завтра, 27 марта и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.