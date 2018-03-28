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Джеймс Паллотта: «Не считаю, что у „Ромы“ игроки хуже, чем у „Барселоны“
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Джеймс Паллотта: «Не считаю, что у „Ромы“ игроки хуже, чем у „Барселоны“ 

Спорт-Экспресс 9 минут назад
Фото: Soccer News
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта не видит проблемы в том, что в 1/4 финала Лиги чемпионов его команде предстоит встретиться с «Барселоной». По его словам, каталонцев римляне способны обыграть.
— Я не мог бы быть более довольным жеребьевкой, — цитирует Sirius XM Паллотту. — Мы способы играть с кем угодно. Мы встречались успешно с «Челси», «Атлетико» и «Шахтером». Я уверен, что мы можем достойно сыграть с «Барселоной». Очевидно, что это невероятная талантливая команда, где не только Месси обладает мировым классом. Но для нас и каждая игра в серии А очень важна для попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Так что я не хочу, чтобы мы думали только о «Барселоне». Я не считаю, что у меня игроки хуже, чем у «Барселоны». Мы можем играть любым соперником, важно просто не дать «Барселоне» воспользоваться нашими ошибками.
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