Эусебио Ди Франческо: «Рома» не должна бояться «Барселоны»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил, что его команда не боится «Барселоны», с которой встретится в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча на «Камп Ноу» состоится 4 апреля.

— Мы думаем об этой игре, но сначала нужно подготовиться к «Болонье», — цитирует Sky Italia Ди Франческо. — Это очень важный матч с точки зрения борьбы за место в тройке. Нужно добиться результата, чтобы не потерять уверенность.

Остановить Месси? Я не говорю об одном игроке. Мы должны остановить всю «Барселону». Конечно, на Лионеля стоит обратить особое внимание. Мы должны уважать «Барселону», но не бояться ее.