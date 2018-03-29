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Эусебио Ди Франческо: «Рома» не должна бояться «Барселоны»
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Эусебио Ди Франческо: «Рома» не должна бояться «Барселоны» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отметил, что его команда не боится «Барселоны», с которой встретится в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча на «Камп Ноу» состоится 4 апреля.
— Мы думаем об этой игре, но сначала нужно подготовиться к «Болонье», — цитирует Sky Italia Ди Франческо. — Это очень важный матч с точки зрения борьбы за место в тройке. Нужно добиться результата, чтобы не потерять уверенность.
Остановить Месси? Я не говорю об одном игроке. Мы должны остановить всю «Барселону». Конечно, на Лионеля стоит обратить особое внимание. Мы должны уважать «Барселону», но не бояться ее.
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