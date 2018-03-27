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Наставник «Ромы» поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной»
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Наставник «Ромы» поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо высказался в преддверии противостояния с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Мы должны остановить всю «Барселону», а не одного футболиста. Хотя за каталонцев выступает лучший игрок мира, поэтому мы, очевидно, должны обратить на него особое внимание. Болельщикам я бы сказал следующее — «Рома» может это сделать. Мы должны уважать «Барселону», но не бояться её" — цитирует Ди Франческо Football Italia.
Напомним, что первый матч между «Барселоной» и «Ромой» состоится 4 апреля на «Камп Ноу», а ответный — 10 апреля на «Стадио Олимпико».
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