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Роналдо включил пять игроков «Реала» в свой состав в FIFA 18
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Роналдо включил пять игроков «Реала» в свой состав в FIFA 18 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо​ стал очередным участником режима «Битва составов» в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной бразильцем, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.
В стартовый состав были включены карточки футболистов из бывших клубов Роналдо, а также его прайм-версия с общим рейтингом 96 OVR, которая была добавлена в FIFA 18 только на прошлой неделе.
Полностью состав Роналдо выглядит следующим образом: Кейлор Навас ("Реал"), Серхи Роберто ("Барселона"), Хавьер Маскерано ("Барселона"), Рафаэль варан ("Реал"), Марселу ("Реал"), Рафинья ("Интер"), Роналдиньо (Икона), Каземиру ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Роналдо (Икона), Криштиану Роналду ("Реал"). Общий рейтинг состава равняется 90 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность — 100 (максимум 100).
Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли, Пеле, Роналдинью, Самюэля Юмтити и других.
Прайм-карточки Роналдо, Мальдини и Гуллита добавили в FIFA 18
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