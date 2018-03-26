Роналдо включил пять игроков «Реала» в свой состав в FIFA 18

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо​ стал очередным участником режима «Битва составов» в FIFA 18. В течение недели игрокам предлагается сыграть с командой, собранной бразильцем, чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

В стартовый состав были включены карточки футболистов из бывших клубов Роналдо, а также его прайм-версия с общим рейтингом 96 OVR, которая была добавлена в FIFA 18 только на прошлой неделе.

Прайм-карточки Роналдо, Мальдини и Гуллита добавили в FIFA 18