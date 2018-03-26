Сампаоли: «Месси невозможно чему-то научить»

"Месси невозможно чему-то научить. Его уровень недосягаем. Месси надо понимать, а не учить. На тренировках надо стараться воспроизводить ситуации, при которых ему будет оптимально комфортно. И отталкиваясь от этого строить команду.

Надо учиться у таких игроков, учиться помогать им достичь гармонии, окружать правильной атмосферой. В этом плане Лео очень открыто говорит об ощущениях на поле. У нас с ним стабильный диалог. Он всегда идет на компромисс с национальной сборной и ее желаниями", — цитирует Сампаоли AS.