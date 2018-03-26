Ещё
Сампаоли: «Месси невозможно чему-то научить»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сампаоли: «Месси невозможно чему-то научить» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал о работе с Лионелем Месси.
"Месси невозможно чему-то научить. Его уровень недосягаем. Месси надо понимать, а не учить. На тренировках надо стараться воспроизводить ситуации, при которых ему будет оптимально комфортно. И отталкиваясь от этого строить команду.
Надо учиться у таких игроков, учиться помогать им достичь гармонии, окружать правильной атмосферой. В этом плане Лео очень открыто говорит об ощущениях на поле. У нас с ним стабильный диалог. Он всегда идет на компромисс с национальной сборной и ее желаниями", — цитирует Сампаоли AS.
SPORT24.ru: последние новости
«Манчестер Юнайтед» выиграл у земляков из «Сити» борьбу за 16-летнего польского защитника Дриусси: «Даже не подозревал, что на таком газоне, как в Ростове, можно играть в футбол» Тренер «Химок»: «Выход в плей-офф Евролиги - большой успех всего клуба»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британская антидопинговая база подверглась атаке7
Названа причина смерти футболиста после удара мячом11
Шипулина заподозрили в использовании допинга65
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение