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Гол Вуда с пенальти принес США победу над Парагваем
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Гол Вуда с пенальти принес США победу над Парагваем
Спорт-Экспресс
2 часа назад
Фото:
Евро-футбол.Ру
Комментарии
Сборная США переиграла Парагвай в товарищеском матче (1:0). Автором единственного гола в конце первого тайма стал нападающий «Гамбурга»
Бобби Вуд
, реализовавший пенальти.
Товарищеский матч
США — Парагвай — 1:0 (1:0)
Гол: Вуд, 45 — с пенальти.
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