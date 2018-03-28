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Гол Вуда с пенальти принес США победу над Парагваем
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Гол Вуда с пенальти принес США победу над Парагваем 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная США переиграла Парагвай в товарищеском матче (1:0). Автором единственного гола в конце первого тайма стал нападающий «Гамбурга» Бобби Вуд, реализовавший пенальти.
Товарищеский матч
США — Парагвай — 1:0 (1:0)
Гол: Вуд, 45 — с пенальти.
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