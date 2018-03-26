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Миши Батшуайи: Надеюсь, Болт не отнимет у меня место в составе
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Миши Батшуайи: Надеюсь, Болт не отнимет у меня место в составе 

Советский спорт 3 часа назад
— Я видел видео, где он забил хороший гол. Болт чемпион и каждый день заставляет себя выходить за границы своих возможностей. Он хочет побить все рекорды. Болт пытается утвердиться в другом виде спорта, это классно, я рад за него.
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Но я надеюсь, он не отнимет у меня место в составе, — передает слова Батшуайи The Daily Mail.
Напомним, что тренировку дортмундской «Боруссии», в которой принял участие знаменитый ямайский спринтер, посетило 1409 болельщиков.
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