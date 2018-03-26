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Парень, выбежавший на поле во время матча Португалия — Голландия, поцеловал Роналду
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Парень, выбежавший на поле во время матча Португалия — Голландия, поцеловал Роналду
Евро-футбол.Ру
2 часа назад
Фото:
Евро-футбол.Ру
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Несколько болельщиков выбежали на поле во время товарищеского матча между сборными Португалии и Голландии.
Один из фанатов подбежал к
Криштиану Роналду
и поцеловал его.
Встреча проходит в Женеве.
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