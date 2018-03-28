Фарфан, Промес, Попов, Азмун и другие легионеры РФПЛ в матчах сборных

Фарфан снова забивает, а Промес играет не лучше, чем за «Спартак»

«Локомотив»

Джефферсон Фарфан (Перу) Статистика: 2 матча, 1 гол, 1 голевая передача. Кумир перуанских болельщиков продолжает приносить победы своей стране. В первом матче, против Хорватии, оборону своего одноклубника Чорлуки он не пробил, зато в матче против исландцев выдал гол и голевую передачу. Теперь Джефф делит третье место по голам в истории сборной Перу — их у него 24. До рекорда осталось всего девять.

Мануэл Фернандеш (Португалия) Статистика: 1 матч. Другой лидер «Локо» сыграл не лучшим образом. Ману много владел мячом и показал отличную точность передач, но итоговые 0:3 от голландцев свели все его усилия на нет. Дуэли Промес — Фернандеш, к сожалению, не вышло: голландец пропустил игру.

Соломон Кверквелия (Грузия) Статистика: 2 матча, 0 пропущенных голов. Защитник играл против команд Литвы и Эстонии. В случае с первым грузины прошлись по сопернику катком (4:0), во втором были чуть менее агрессивны (2:0). Кверквелия провёл на поле большую часть игрового времени, действуя в центре защиты. Мацей Рыбус (Польша) Статистика: 1 матч. Первый матч, проигранный поляками сборной Нигерии, Рыбус пропустил. Мацей вернулся в состав в матче против Южной Кореи, отыграл 84 минуты и отметился жёлтой карточкой. Сразу после его ухода корейцы забили два мяча, но всё равно проиграли — 2:3. Ведран Чорлука (Хорватия). Статистика: 2 матча, 2 пропущенных гола Чорлука после долгого перерыва из-за травмы вернулся в сборную, где является вице-капитаном, и сразу оказался в старте. Вот только матч этот, против Перу, завершился поражением «клетчатых» со счётом 0:2. Зато второй, против Мексики, сложился как надо, и Хорватия вырвала сухую победу с минимальным счётом.

«Спартак»

Квинси Промес (Голландия) Статистика: 1 матч. Голландцы, как и россияне, проводили в марте товарищеские встречи исключительно с сильными сборными. В первой же игре, против Англии, Промес вышел в старте, но выглядел так блекло, что был заменён к 66-й минуте. Против Португалии Квинси на поле не вышел, и голландцы разгромили соперника. Никола Максимович (Сербия) Статистика: 1 матч, 2 пропущенных гола. Против Марокко Максимович провёл 77 минут, и именно на них выпали два пропущенных сербами мяча, в том числе гол с пенальти, который привёз Никола. Итог — 1:2. Следующую игру, против Нигерии, Максимович провёл на скамейке. Без него сербы победили 2:0.

Марио Пашалич (Хорватия) Статистика: 1 матч (выход на замену). Проигранный матч против Перу Пашалич провёл на скамейке, зато поучаствовал в победной игре против Мексики. Выйдя на замену на 71-й минуте, Марио помог команде удержать минимальное преимущество и выиграть со счётом 1:0. Софьян Ханни (Алжир) Статистика: 2 матча. Спартаковец провёл отличный матч против Танзании (4:1), поучаствовав в нескольких голевых атаках своей сборной. Чуть ниже его навес, который завершился автоголом соперника. Второй матч — против Ирана — сложился куда менее удачно, Ханни заменили на 33-й минуте, а его сборная проиграла (1:2). Фаны «Спартака», без паники! Всё обошлось без травм, а решение было чисто тактическим.

Джано Ананидзе (Грузия) Статистика: 1 матч (травма). Но без травм футболистов «Спартака» всё же не обошлось. Ананидзе, который много месяцев приходил в себя после старых болячек, получил очередную травму в матче за сборную против Литвы. Всего 11 минут для Джано продлился этот матч. Диагноз шокировал всех: в стане красно-белых очередные «кресты».

Георги Миланов (Болгария) Статистика: 2 матча. Миланов оба матча начинал в стартовом составе и получал в них примерно час игрового времени. Итог «спарки»: поражение от Боснии и победа над Казахстаном. Георги ничем особенным не отличился. Бибрас Натхо (Израиль) Статистика: 1 матч, 1 голевая передача. Израиль в эту паузу провёл лишь одну игру — против Румынии. В ней Натхо хватило 80 минут, чтобы отдать голевой пас. Правда, этого оказалось недостаточно: Израиль проиграл — 1:2.

Ахмед Муса (Нигерия) Статистика: 2 матча. Ахмед провёл на поле полчаса в победном матче с Польшей, после чего отыграл все 90 минут в проигранной игре с Сербией. Отличиться не удалось. Муса очень старается, но желания с возможностями у него никак не совпадут.

«Краснодар»

Александр Мартынович (Беларусь) Статистика: 1 матч, 0 пропущенных голов. Белорусы в последних матчах удивили болельщиков, одержав сразу несколько побед с сухим счётом. Мартынович сыграл лишь против Азербайджана. После него был победный матч против Словении, который защитник «быков» посмотрел со скамейки запасных.

Андреас Гранквист (Швеция) Статистика: 1 матч, 2 пропущенных гола Швед доигрывает в России последние месяцы, а вот прощаться со сборной пока не собирается. Эта поездка была для него не самой удачной: 90 минут против Чили закончились поражением 1:2. Во втором матче тренер шведов решил перетряхнуть состав, и Гранквист остался на замене. Не помогло, румынам шведы тоже проиграли. Виктор Классон (Швеция) Статистика: 2 матча, 1 голевая передача. Ещё один игрок шведской сборной из РФПЛ в матче с Чили не зря провёл на поле всю игру, отличившись голевой передачей на Тойвонена. Правда, это не спасло «тре крунур» от поражения. В матче с румынами Виктор отбегал всего семь минут и отличиться чем-то интересным не успел.

Шарль Каборе (Буркина Фасо) Статистика: 2 матча. Капитан африканской сборной привычно занял место в её основе и помог команде одолеть Гвинею-Бисау. А вот с Косово справиться не удалось — 0:2.