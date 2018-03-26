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Голландцы без Промеса разгромили сборную Португалии
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Голландцы без Промеса разгромили сборную Португалии 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Сборная Нидерландов в товарищеском матче не оставила шансов португальской команде. Встреча прошла в швейцарском Каруже на стадионе «Стад де Женев». Голландцы победили со счетом 3:0. Спартаковец Квинси Промес остался в запасе. Игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш отыграл весь матч за португальцев.
Судьба встречи была решена еще в первом тайме, когда голландцы отправили три безответных мяча в ворота соперника. На 11-й минуте счет открыл Мемфис Депай. Райан Бабель на 32-й минуте увеличил преимущество своей команды. А перед самым перерывом Вирджил ван Дейк снял все вопросы о победителе.
Во втором тайме Жоау Канселу получил вторую желтую карточку, и сборная Португалии доигрывала матч в меньшинстве. Криштиану Роналду не смог ничем помочь своим партнерам в этой встрече.
Напомним, что португальцы попали на чемпионат мира по футболу. В группе «В» они сыграют с командами Испании, Марокко и Ирана. Сборная Нидерландов не сумела отобраться на мировое первенство.
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