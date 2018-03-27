Тренера «Спартака» наградили в Италии

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера получил награду «Золотая скамья» за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17, сообщает "Советский спорт"

Данный приз вручается лучшим итальянским специалистам, которые выигрывают национальные чемпионат за границей, а также лучшему тренеру Серии А.

Кроме Карреры награду получили наставник «Челси» Антонио Конте, бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти ", тренер «Шерифа» Роберто Бордин , а также Марко Росси, который возглавляет «Гонвед».

Лучшим тренером чемпионата Италии по итогам сезона-2016/17 стал Массимилиано Аллегри, под руководством которого «Ювентус» выиграл золотые медали Серии А.

Ранее Каррера рассказал о возможном возвращении в Италию.