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Тренера «Спартака» наградили в Италии
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Тренера «Спартака» наградили в Италии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера получил награду «Золотая скамья» за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17, сообщает "Советский спорт".
Данный приз вручается лучшим итальянским специалистам, которые выигрывают национальные чемпионат за границей, а также лучшему тренеру Серии А.
Кроме Карреры награду получили наставник «Челси» Антонио Конте, бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти", тренер «Шерифа» Роберто Бордин, а также Марко Росси, который возглавляет «Гонвед».
Лучшим тренером чемпионата Италии по итогам сезона-2016/17 стал Массимилиано Аллегри, под руководством которого «Ювентус» выиграл золотые медали Серии А.
Ранее Каррера рассказал о возможном возвращении в Италию.
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