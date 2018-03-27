Бонуччи: «Сборной Италии нужно терпение, у нас много талантливых игроков атаки»

Защитник сборной Италии Леандро Бонуччи считает, что новая итальянская команда может получиться более атакующей, чем раньше.

"Мы больше не можем думать о прошлом и том, чего мы не добились. Надо смотреть вперед. У нас молодая команда с игроками без международного опыта. И товарищеские матчи помогут им его набраться. У команды не будет быстрого и легкого перерождения, потребуется терпение. Надеюсь, молодые игроки быстро вырастут.

Исторически наша команда побеждала за счет надежности сзади. Но времена изменились, у нас много талантливых игроков атаки. Всем будет очень тяжело сдерживать их. Ди Бьяджо дал им свободу играть один-на-один. Нам нужно терпение и надежда, что кто-то из талантов расцветет как можно раньше", — цитирует Бонуччи Football Italia.