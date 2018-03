Яльмарссон пропустит остаток сезона

Защитник «Аризоны» Никлас Яльмарссон получил травму нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний швед пропустит остаток сезона.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Яльмарссон сыграл в 48 матчах и набрал 9 (1+8) очков.

INJURY UPDATE: Defenseman Niklas Hjalmarsson will be out of the lineup for the remainder of the season with a lower-body injury. pic.twitter.com/vpc1UKc81f

— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) 26 марта 2018 г.