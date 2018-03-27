Андрей Шевченко: Малиновский сыграет с Японией

— В какой форме сборная Украины подходит к завтрашнему поединку с Японией? — Все готовы, у нас нет никаких потерь. Сегодня проведет полноценную тренировку и завтра будем готовы к игре.

— На сколько процентов вы определились со стартовым составом на завтрашний матч? — Завтра однозначно будут изменения в сравнении с тем составом, что играл против Саудовской Аравии. Дадим возможность показать себя тем игрокам, кто не сыграл полноценно.

— Какие цели преследуют обе сборные в завтрашнем матче? — Я думаю, что эта встреча для двух команд имеет разные задачи. Для нас — это определенная подготовка, у Японии — подготовка к чемпионату мира. Тренер просматривает футболистов, есть определенный соревновательный процесс. Наша задача — просмотреть кандидатов, нашу игру. Даже если это спарринг, результат будет иметь огромный смысл.

— Кто на данный момент для вас основной исполнитель штрафных ударов? Руслан Малиновский в «Генке» забивает со штрафных… — У нас есть определенная конкуренция. Завтра Руслан получит шанс и будет играть. Что касается штрафных ударов, то у нас есть ряд игроков, которые исполняют эти удары, — цитирует Шевченко MatchDay.

Матч Япония — Украина начнется в 15:20 по Москве.