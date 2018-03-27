Открытие КХЛ, 17-летний Денисенко травмировал нападающего «Динамо» СПб 

На 32-й минуте четвертого матча серии Молодежной хоккейной лиги «Динамо» (СПб) — «Локомотив» главные арбитры Сергей Морозов и Константин Косорезов пропустили нарушение правил со стороны форварда «Локо» Григория Денисенко на Владимире Барабанове.
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