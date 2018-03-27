Открытие КХЛ, 17-летний Денисенко травмировал нападающего «Динамо» СПб

Питерский динамовец в результате приема «колено в колено» получил серьезную травму, выбыв на долгий срок.

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