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Открытие КХЛ, 17-летний Денисенко травмировал нападающего «Динамо» СПб
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Открытие КХЛ, 17-летний Денисенко травмировал нападающего «Динамо» СПб 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
На 32-й минуте четвертого матча серии Молодежной хоккейной лиги «Динамо» (СПб) — «Локомотив» главные арбитры Сергей Морозов и Константин Косорезов пропустили нарушение правил со стороны форварда «Локо» Григория Денисенко на Владимире Барабанове.
Питерский динамовец в результате приема «колено в колено» получил серьезную травму, выбыв на долгий срок.
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