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Алу Диарра: «Гризманн должен быть лидером сборной Франции»
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Алу Диарра: «Гризманн должен быть лидером сборной Франции» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Бывший полузащитник сборной Франции Алу Диарра считает, что нападающий Антуан Гризманн должен стать лидером национальной команды. 27-летний француз с 2014 года выступает за «трехцветных» — 50 матчей и 19 голов.
— Я был на «Стад де Франс» на матче против Колумбии (2:3), — цитирует L'Equipe Диарра. — Я был разочарован. В сборной Франции много талантов, но колумбийцы были более агрессивны. Гризманн должен быть лидером этой сборной. Он должен объединять игроков.
Напомним, что матч Россия — Франция состоится сегодня, 27 марта, и начнется в 18.50 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. ​
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