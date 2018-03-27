Девушки, которые поддержат французов в матче со сборной России

Самые горячие болельщицы Гризманна , Погба и Льориса.

После поражения от Бразилии (0:3) сборная России проведет еще один товарищский матч — с французами. Игра на стадионе «Крестовский» сегодня в 18:50 мск. В Питер приехали все главные звезды сборной Франции — от Погба до Гризманна, многие из которых сыграют против команды Черчесова.23 марта французы проиграли сборной Колумбии (2:3), которая отыгралась после голов Жиру и Лемара. Марин, жена вратаря Уго ЛьорисаКамилла Титгат, жена защитника Рафаэля ВаранаКлэр, жена защитника Лорана КосьелниТизири, жена защитника Луки ДиньМария Зулай Салауэс, девушка полузащитника Поля ПогбаИзабель, жена полузащитника Блеза МатюидиМелани де ла Круз, девушка нападающего Антони МарсьяляЭрика Чоперена, жена нападающего Антуана Гризманна