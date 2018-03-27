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Ромеро поделился мнением о своём положении в «Манчестер Юнайтед»
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Ромеро поделился мнением о своём положении в «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Я знаю, что играю редко, но меня больше заботит мой вклад в успех команды. Я стараюсь помогать, стараюсь работать с партнёрами, чтобы всегда быть готовым выйти на поле. Если я получаю шанс, и мне удаётся сохранить ворота в неприкосновенности, это энергия, которая позволяет мне продолжать работать. Цели, к которым я стремлюсь, заставляют меня продолжать действовать, неделя за неделей, день за днём» — цитирует аргентинского стража ворот Manchester Evening News.
Отметим, что в этом сезоне 31-летний Ромеро сыграл за «МЮ» всего 9 матчей, в которых пропустил 4 гола.
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