Шевченко: «Задача сборной Украины на матч с Японией — просмотреть кандидатов, нашу игру»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Японии. Ранее.

«Все готовы, у нас нет никаких потерь. Сегодня проведет полноценную тренировку и завтра будем готовы к игре. Однозначно будут изменения в сравнении с тем составом, что играл против Саудовской Аравии. Дадим возможность показать себя тем игрокам, кто не сыграл полноценно.

Я думаю, что эта встреча для двух команд имеет разные задачи. Для нас — это определенная подготовка, у Японии — подготовка к чемпионату мира. Тренер просматривает футболистов, есть определенный соревновательный процесс. Наша задача — просмотреть кандидатов, нашу игру. Даже если это спарринг, результат будет иметь огромный смысл.