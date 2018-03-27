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Шевченко: «Задача сборной Украины на матч с Японией — просмотреть кандидатов, нашу игру»
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Шевченко: «Задача сборной Украины на матч с Японией — просмотреть кандидатов, нашу игру» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Японии. Ранее.
«Все готовы, у нас нет никаких потерь. Сегодня проведет полноценную тренировку и завтра будем готовы к игре. Однозначно будут изменения в сравнении с тем составом, что играл против Саудовской Аравии. Дадим возможность показать себя тем игрокам, кто не сыграл полноценно.
Я думаю, что эта встреча для двух команд имеет разные задачи. Для нас — это определенная подготовка, у Японии — подготовка к чемпионату мира. Тренер просматривает футболистов, есть определенный соревновательный процесс. Наша задача — просмотреть кандидатов, нашу игру. Даже если это спарринг, результат будет иметь огромный смысл.
У нас есть определенная конкуренция. Завтра Руслан Малиновский получит шанс и будет играть. Что касается штрафных ударов, то у нас есть ряд игроков, которые исполняют эти удары», — цитирует Шевченко MatchDay.
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