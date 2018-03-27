Канчельскис назвал Бердыева лучшим кандидатом на пост тренера сборной России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды против Франции. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.

"Я уже давно говорил, что было ошибкой назначать Станислава Черчесова главным тренером сборной. Кубок Конфедераций, к сожалению, показал отрицательный результат. Непонятная ситуация.

Что ж, видимо всех ситуация устраивает. У нас ведь постоянно говорят, что наш футбол прогрессирует. А прогресса тем временем никакого не видно. Все с точностью до наоборот. А если говорить о консультантах главного тренера, то так, чтобы кто-то на помощь приходил, приезжал на тренировку и говорил, как надо тренировать, как играть, это будет неправильно. Должен быть один тренер.

Ранее в сборной России рассказали о частых допинг-контролях.

Матч Россия — Франция пройдет 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» в 18.50.