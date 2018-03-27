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Канчельскис назвал идеального кандидата на пост главного тренера сборной России
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Канчельскис назвал идеального кандидата на пост главного тренера сборной России 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис назвал идеального кандидата на пост главного тренера национальной сборной.
"Я уже давно говорил, что было ошибкой назначать Черчесова главным тренером сборной. Надо было обращаться к Газзаеву или Сёмину, который на тот момент был без работы. Или же Бердыев — это самая лучшая кандидатура на эту должность" — сказал Канчельскис.
Напомним, что Бердыев сейчас возглавляет «Рубин», который по итогам 23 туров занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 27 очков.
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